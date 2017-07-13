Российские студенты гражданских вузов смогут получить военное образование во время учебы
13 июля 2017, 19:45Общество
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Студентов с военным образованием не будут призывать на срочную службу в Российскую Армию.
В российских вузах появится новая форма военного обучения: курсы военной подготовки, которые дадут студентам возможность обучиться военным специальностям без службы в аврмии, сообщает газета «Известия».
Студенты во время учебы в вузе будут проходить освоение военных специальностей рядового или сержантского состава. Они не станут военными офицерами, но после окончания обучения смогут выбрать: пойти служить в армию по контракту или подать заявление о зачислении в активный резерв.
За нахождение в резерве выпускники курсов будут получать денежные выплаты, и раз в год их будут призывать на сборы, для того чтобы они не утратили навыки.
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