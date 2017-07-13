Российские студенты гражданских вузов смогут получить военное образование во время учебы

В российских вузах появится новая форма военного обучения: курсы военной подготовки, которые дадут студентам возможность обучиться военным специальностям без службы в аврмии, сообщает газета «Известия».

Студенты во время учебы в вузе будут проходить освоение военных специальностей рядового или сержантского состава. Они не станут военными офицерами, но после окончания обучения смогут выбрать: пойти служить в армию по контракту или подать заявление о зачислении в активный резерв.

За нахождение в резерве выпускники курсов будут получать денежные выплаты, и раз в год их будут призывать на сборы, для того чтобы они не утратили навыки.