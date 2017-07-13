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Цапля поселилась в парке ДК НТМК в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цапля поселилась в парке ДК НТМК в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

13 июля 2017, 15:15ОбществоИрина Анисимова
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