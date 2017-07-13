Цапля поселилась в парке ДК НТМК в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
13 июля 2017, 15:15ОбществоИрина Анисимова
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Сюжеты: Фотофакты, Нижний Тагил
Жители Нижнего Тагила могут увидеть уголок дикой природы прямо в городе. Серая цапля поселилась в пруду парка ДК НТМК. Красавица величаво шагает в воде среди уток.
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© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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