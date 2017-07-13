Цапля поселилась в парке ДК НТМК в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Жители Нижнего Тагила могут увидеть уголок дикой природы прямо в городе. Серая цапля поселилась в пруду парка ДК НТМК. Красавица величаво шагает в воде среди уток.

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