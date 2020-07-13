После побега осужденного колонию-поселение в Каменске-Уральском ожидает проверка

Как сообщил изданию пресс-секретарь ведомства Александр Левченко, отсутствие осужденного было выявлено во время общей проверки в 17.00. Сбежавший мужчина был в ту же ночь задержан на трассе Екатеринбург — Пермь.

О сбежавшем известно, что его приговорили к двум годам лишения свободы, а освободиться он должен был в июне 2021 года. Сам он является жителем Екатеринбурга. Отмечается, что мужчина не склонен к нарушениям, а также не состоял на профучете. По результатам проверки будет определено наказание.