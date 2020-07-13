После побега осужденного колонию-поселение в Каменске-Уральском ожидает проверка
Сегодня, 14:47ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сотрудники служб ГУФСИН по Свердловской области инициировали проверку в колонии-поселении № 59, расположенной в Каменске-Уральском, пишет Znak.
Как сообщил изданию пресс-секретарь ведомства Александр Левченко, отсутствие осужденного было выявлено во время общей проверки в 17.00. Сбежавший мужчина был в ту же ночь задержан на трассе Екатеринбург — Пермь.
По предварительным данным, мужчина сбежал с территории теплиц, на которые был привлечен для работы.
О сбежавшем известно, что его приговорили к двум годам лишения свободы, а освободиться он должен был в июне 2021 года. Сам он является жителем Екатеринбурга. Отмечается, что мужчина не склонен к нарушениям, а также не состоял на профучете. По результатам проверки будет определено наказание.
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