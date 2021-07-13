Минеева: Сфера детского досуга нуждается в защите и мерах поддержки

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева встретилась с представителями сферы детского досуга и развлечений. По словам уполномоченного по правам предпринимательства в Москве, эта индустрия серьезно пострадала в период пандемии прошлого года и до сих пор несет убытки.

На данный момент в России индустрия семейных и детских развлечений - достаточно крупная сфера бизнеса. Здесь занято свыше 100 тысяч человек, а оборот отрасли превышает 200 миллиардов в год. По словам Татьяны Минеевой, сейчас отрасль переживает не лучшие времена из-за сложной экономической ситуации и ввода ограничительных мер в связи с ковидом. Московский бизнес-омбудсмен считает, что индустрии необходимы актуальные меры поддержки и защита, пишет newsnn. «Сейчас в столице закрыты порядка 150 площадок, площадь каждой из которых около 500 квадратных метров. В связи с этим потери индустрии детских развлечений составляют около 35-40 миллионов рублей. Недополучено доходов в размере примерно 60 миллионов рублей. На еще открытых площадках существенно снизились объемы трафика – по подсчетам самих бизнесменов, он снизился на 80%», - рассказала Минеева. Команда Минеевой начала работу над мерами поддержки индустрии. В первую очередь они будут направлены на выделение субсидий на процентные ставки по кредитованию за весь текущий год. Кроме этого, планируется освободить бизнес от уплаты арендных платежей на время приостановки деятельности. Также предлагается включить сферу детских развлечений в программу субсидирования, направленную на сохранение персонала. В свою очередь, на встрече представители бизнеса в отрасли детского досуга озвучили собственный пакет предложений по поддержке индустрии. Так, было предложено разрешить открытие всех детских площадок с ограничениями на число посетителей до 50% и позволить посещать их без применения QR-кодов. В числе других предложений прозвучала инициатива по субсидированию бизнеса в отношении расходов на средства индивидуальной защиты, как это было сделано в общепите. Также предприниматели предложили 100-процентные субсидии на период введенных ограничений от уплаты НДФЛ и страховых взносов, предоставить отсрочку на торговый сбор и налог на имущество до конца нынешнего года, компенсировать расходы на услуги ЖКХ. В результате встречи были выделены вопросы, которые требуют дополнительных разъяснений. Участники встречи приняли решение проработать конкретные предложения детально и направить ряд из них в профильные ведомства. Так, представители индустрии пожаловались на недостаточное внимание к отрасли со стороны Роспотребнадзора, на что Минеева пообещала выстроить коммуникации с ведомством. Все принятые инициативы, а также предложения, требующие дополнительных разъяснений, в ближайшее время будут направлены в соответствующие ведомства.

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