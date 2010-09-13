Митинг «День гнева» прошел в Москве

Митинг «День гнева» прошел в Москве

Московская милиция вечером в&nbsp;воскресенье задержала более 20&nbsp;человек за&nbsp;участие несанкционированной акции &laquo;День гнева&raquo; на&nbsp;Тверской площади. В 19:00 на Тверской площади собрались активисты рядаоппозиционных и левых организаций, сообщает NEWSru.com. Цельмитинга — высказать недовольство действиямимосковских властей и российского правительства. Участники акциивыкрикивали антиправительственные лозунги и требовали отставкимэра Юрия Лужкова.

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