Митинг «День гнева» прошел в Москве
13 сентября 2010, 07:44ОбществоОльга
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Московская милиция вечером в&nbsp;воскресенье задержала более 20&nbsp;человек за&nbsp;участие несанкционированной акции &laquo;День гнева&raquo; на&nbsp;Тверской площади.
В 19:00 на Тверской площади собрались активисты рядаоппозиционных и левых организаций, сообщает NEWSru.com. Цельмитинга — высказать недовольство действиямимосковских властей и российского правительства. Участники акциивыкрикивали антиправительственные лозунги и требовали отставкимэра Юрия Лужкова.
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