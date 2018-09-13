Ограничение «18+» на стихотворения будет пересмотрено из-за случая в Екатеринбурге
Сегодня, 09:36Общество
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Роспотребнадзор, получив жалобу из Екатеринбурга, проведёт проверку книг, на которых стоит маркер «18+»: все ли они соответствуют своей возрастной категории.
Сюжеты: Екатеринбург
Причиной такого внимания надзорного органа стали случаи в Екатеринбургских книжных магазинах. По сообщению «РИА Новости», старшекласснице, желавшей приобрести издания стихотворений Маяковского, Есенина и Бродского, было неоднократно отказано. Причиной отказа стало ограничение данной литературы – «18+». Стоит отметить, что произведения классиков в течение многих лет (и текущий год не исключение) включены в школьную программу.
В связи с инцидентом возрастной ценз на художественную литературу будет пересмотрен.
Напомним, что по действующему законодательству литературные произведения попадают в категорию «18+», если содержат ненормативную лексику, содержат информацию порнографического характера или отрицают ценности семьи.
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