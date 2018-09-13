Ограничение «18+» на стихотворения будет пересмотрено из-за случая в Екатеринбурге

Причиной такого внимания надзорного органа стали случаи в Екатеринбургских книжных магазинах. По сообщению «РИА Новости», старшекласснице, желавшей приобрести издания стихотворений Маяковского, Есенина и Бродского, было неоднократно отказано. Причиной отказа стало ограничение данной литературы – «18+». Стоит отметить, что произведения классиков в течение многих лет (и текущий год не исключение) включены в школьную программу.