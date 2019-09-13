Посоревноваться в профессиональной деятельности собрались около 70 газовиков со всей области. Первым этапом была теоретическая часть: все садились за столы и решали тесты, водители ПДД, рабочие — свои профессиональные задачи. Самым молодым участником был 18-летний Владимир Овчинников из Нижней Туры. Молодой человек участвовал в номинации по ремонту газового водонагревательного котла. Примечательно, что в родном города Овчинникова подобному не учат, парень сам изучил теоретическую и практическую часть и на отборочных соревнованиях смог обойти оппонентов, которые работают с подобным оборудованием по 10 лет. На нынешних состязаниях, где нужно было определить и ликвидировать неполадку, Владимир Овчинников занял третье место, но признался, что мог сделать лучше.

Во второй личной дисциплине соревновались водители экскаваторов. Их этап был одним из самых зрелищных. На скорость они надевали манипулятором пять автомобильных шин на ось, поднимали за петлю металлический цилиндр. В самом конце этапа оператору было необходимо закрыть ковшом спичечный коробок, а после попасть мячом в ведро. Анатолий Пантелеев представлял северный округ и занял третье место. Как он признался, экскаваторщиком он работает всю жизнь.

Самое сложное в работе, во время выкапывания не задеть трубу с газом или не оборвать кабель, поэтому у нас действительно ювелирная работа,рассказал Пантелеев.

Самым сложным в соревнованиях ему показалось попасть мячом в ведро — из-за круглой формы мяч сложно контролировать.

На любую ремонтную работу, связанную с газом выезжает аварийная бригада. На полигоне, по определённому маршруту, «Газели» было необходимо добраться до газорегуляторного пункта, где можно определить уровень и характер неполадки. Владимир Гулевский, представляющий бригаду из западного округа рассказал, что в их работе главное — не боятся.

Главное, что должно быть у нас это знание и профессиональный подход. Непрофессионал думает, что если газ вспыхнет, то загорится и он, а профессиональный человек, увидев огонь, подумает, что он знает, как потушить и что делать,говорит Гулевский.

На минувших соревнованиях, бригада Владимира Гулевского заняла первое место в своей номинации.

Ещё одними контролёрами ситуации с газом выступают обходчики трасс, задачей которых тоже является следить за правильной работой газовых коммуникаций. Председатель комиссии и главный инженер «Газэкс» по ГГО Андрей Симонов рассказал, что работа обходчиков очень важна. Если вовремя не заметить утечку могут сильно пострадать как предприятия, так и обычные жители.

Если газ идет по подземным коммуникациям, в случае утечки он будет просачиваться сквозь землю и выходить на поверхность. Чтобы контролировать это вдоль газопровода ставят датчики контроля и пускают обходчиков, которые ежедневно проверяют газопровод,рассказал Симонов.

И только следующим шагом в восстановлении газопровода является его ремонт. Ремонтная бригада должна не отключая поток газа сделать врезку в трубу под высоким давлением. Интересно, что на видимом участке трубы если есть возгорание газа его оперативно тушат. А после для определения очага утечки используют мыльный раствор. Тогда накладывается бандаж чтобы остановить утечку. Останавливать газопоток нельзя — часто от него питаются производства с непрерывным рабочим процессом, и остановка подачи газа может принести огромные убытки. После остановки утечки сообщается на производство и только когда там переходят на альтернативные варианты топлива, начинается замена газопровода.

Сначала делается врезка, на которую надевают стакан всё это сваривают, и после некоторых манипуляций, можно выводить газ. Напомню, что при этом газ не перекрывается — всё делается под давлением,рассказал Симонов.

По итогу соревнований, 4-е место занял северный округ, 3-е горнозаводской, 2-е западный, а победителями стали представители южного округа региона. Первой тройке компания подарила по памятному тагильскому подносу.

Главный инженер АО «Газэкс» Денис Гоглев отметил, что все участники уже являются лучшими газовиками области и добавил, что победителей ждут поощрения и уважение коллег. По итогу соревнований судейская комиссия выставили общую оценку — отлично.

Это яркие профессионалы, которые достойно показали свои теоретические и практические навыки,заявил Гоглев.

Тренировочный полигон АО «ГАЗЭКС» существует с 2007 года, а прошедшее мероприятие было 13 по счёту. На территории установлено оборудование для тренировки газовиков любой категории. Как дань памяти рядом с полигоном установлен шаровой газовый кран с которого началось обеспечение газом Нижнего Тагила.