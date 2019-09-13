В Челябинской области сотрудники скорой помощи массово решили уволиться

По информации регионального Минздрава руководство станции пытается урегулировать конфликт с медиками и согласовать с ними предъявленные требования. В ведомстве заявили, что в учреждении неоднократно проводились проверки надзорных органов, по результатам которых никаких нарушений при выплате заработной платы выявлено не было.

Подписано одно заявление на увольнение, но в этот же день принят на работу новый человек, общее число работников на станции осталось прежним,прокомментировала ситуацию пресс-секретарь челябинского Минздрава Ксения Хохлова.

Несмотря на возникший конфликт, станция, по информации чиновников, продолжит работать в прежнем режиме. Возникшие разногласия не скажутся на качестве оказания медицинской помощи населению.