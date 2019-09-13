В Челябинской области сотрудники скорой помощи массово решили уволиться
В селе Октябрьское Челябинской области врачи станции скорой помощи массово написали заявления об увольнении. Причиной такого решения стала низкая заработная плата, сообщает «Челябинск Онлайн».
По информации регионального Минздрава руководство станции пытается урегулировать конфликт с медиками и согласовать с ними предъявленные требования. В ведомстве заявили, что в учреждении неоднократно проводились проверки надзорных органов, по результатам которых никаких нарушений при выплате заработной платы выявлено не было.
Подписано одно заявление на увольнение, но в этот же день принят на работу новый человек, общее число работников на станции осталось прежним,прокомментировала ситуацию пресс-секретарь челябинского Минздрава Ксения Хохлова.
Несмотря на возникший конфликт, станция, по информации чиновников, продолжит работать в прежнем режиме. Возникшие разногласия не скажутся на качестве оказания медицинской помощи населению.
Напомним, что ранее шесть хирургов из Нижнего Тагила написали заявление на увольнение из-за постоянных переработок и низкой зарплаты. Информация вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание, как региональных властей, так и федерального центра. В Нижний Тагил прибыл глава свердловского Минздрава Андрей Цветков, экстренно вызванный из отпуска губернатором Евгением Куйвашевым. Глава ведомства убедил медиков забрать заявления и пообещал пересмотреть систему оплаты труда.