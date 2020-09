Из Екатеринбурга в Узбекистан отправили поезд с сотнями мигрантов

Из Екатеринбурга в Ташкент 13 сентября был отправлен с 800 мигрантами, сообщает E1 со ссылкой на собственные источники в РЖД.

Глава свердловской региональной общественной организации «Общество дружбы Урал — Узбекистан» Абидкул Туратов подтвердил информацию. Он отметил, что во время пандемии поезда не ходили, а теперь сообщение возобновлено. Рейсы проводятся по межправительственному соглашению и списки граждан были составлены в Генконсульстве Узбекистана по звонкам на горячую линию. Все пассажиры покинули добровольно. Напомним, 21 августа Узбекистаном был направлен запрос о возобновлении ж/д и авиасообщения между Россией и Узбекистаном. 28 вгуста МИД Узбекистана заявил, что будут организованы еженедельные ж/д рейсы в Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Самару.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter