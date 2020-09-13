Из Екатеринбурга в Узбекистан отправили поезд с сотнями мигрантов

Он отметил, что во время пандемии поезда не ходили, а теперь сообщение возобновлено. Рейсы проводятся по межправительственному соглашению и списки граждан были составлены в Генконсульстве Узбекистана по звонкам на горячую линию. Все пассажиры покинули добровольно.