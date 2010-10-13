«Евраз» провел на НТМК XI Международный конгресс сталеплавильщиков – ТРАНСМЕТ-2010
На базе Нижнетагильского металлургического комбината (входит в «Евраз») состоялся XI Международный конгресс сталеплавильщиков и производителей транспортного проката – ТРАНСМЕТ-2010.
Его главными организаторами выступили «Евраз», Ассоциациясталеплавильщиков России, некоммерческое партнерство «Объединениепроизводителей железнодорожной техники» и ОАО «Черметинформация»,сообщает Департамент «Евраза» по связям со СМИ.
В конгрессе приняли участие более200 представителей металлургических,машиностроительных и железнодорожных компаний России, Украины,Казахстана, Германии, Австрии, Италии. Среди участников форумасотрудники ведущих научно-исследовательских центров, профессоры идоценты лучших профильных институтов страны.
НТМК выбран местом проведения конгресса не только как один из крупнейшихв России производителей транспортного проката, но и как предприятие,где ведется масштабная реконструкция сталеплавильного производства.
Конгресс сталеплавильщиков дал возможность обсудить новые технологии вметаллургии, что для НТМК особенно важно в период работы над проектомстроительства конвертерного цеха № 2, отметил управляющий директор НТМКАлексей Кушнарев.