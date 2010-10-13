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«Евраз» провел на НТМК XI Международный конгресс сталеплавильщиков – ТРАНСМЕТ-2010
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Евраз» провел на НТМК XI Международный конгресс сталеплавильщиков – ТРАНСМЕТ-2010

13 октября 2010, 10:51ОбществоОльга
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