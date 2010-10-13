«Евраз» провел на НТМК XI Международный конгресс сталеплавильщиков – ТРАНСМЕТ-2010

Его главными организаторами выступили «Евраз», Ассоциациясталеплавильщиков России, некоммерческое партнерство «Объединениепроизводителей железнодорожной техники» и ОАО «Черметинформация»,сообщает Департамент «Евраза» по связям со СМИ.

В конгрессе приняли участие более200 представителей металлургических,машиностроительных и железнодорожных компаний России, Украины,Казахстана, Германии, Австрии, Италии. Среди участников форумасотрудники ведущих научно-исследовательских центров, профессоры идоценты лучших профильных институтов страны.

НТМК выбран местом проведения конгресса не только как один из крупнейшихв России производителей транспортного проката, но и как предприятие,где ведется масштабная реконструкция сталеплавильного производства.