Морган Фриман получил награду за вклад в развитие кинематографа

Как сообщает BBC News, вручение ее пройдет в июне 2011 года в Лос-Анджелесе. Награда была учреждена в 1973 году. Ранее были награждены Мэрил Стрип, Шон Коннери, Стивен Спилберг и другие. У Фримана уже есть "Оскар" за роль в картине "Малышка на миллион", а также "Золотой глобус" и приз Берлинского кинофестиваля за роль в ленте "Шофер мисс Дэйзи".