Морган Фриман получил награду за вклад в развитие кинематографа
13 октября 2010, 16:19ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Награду за вклад в развитие кинематографа получил Морган Фриман.
Как сообщает BBC News, вручение ее пройдет в июне 2011 года в Лос-Анджелесе. Награда была учреждена в 1973 году. Ранее были награждены Мэрил Стрип, Шон Коннери, Стивен Спилберг и другие. У Фримана уже есть "Оскар" за роль в картине "Малышка на миллион", а также "Золотой глобус" и приз Берлинского кинофестиваля за роль в ленте "Шофер мисс Дэйзи".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей