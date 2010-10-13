О состоянии аварийной обстановки на дорогах города и Пригородного района на 12 октября
За сутки зарегистрировано 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы. ДТП с участием детей не зарегистрировано.
Выявлено нарушений ПДД:
•среди водителей - 386, из них:
•управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения -7
•управление транспортным средством без прав – 5
•нарушение скоростного режима – 198
•непредоставление преимущества в движении пешеходам – 35
•неиспользование ремней безопасности –68
•нарушение правил перевозки детей – 11
•нарушения требованийтонирования автомобилей - 25
•среди пешеходов – 194.
12 октября водитель автомобиля ВАЗ-21144, мужчина 1954 г.р, житель г.Верхотурье, следуя со стороны Екатеринбурга, на 121 км автодорогиЕкатеринбург – Серов не уступил дорогу и допустил столкновение савтомобилем «ДЭУ-Нексия», водитель - мужчина 1964 г.р., жительЕкатеринбурга, следовавшим в сторону г.Екатеринбург по автодороге Южныйподъезд к г.Н.Тагил.
В результате автомобиль «ДЭУ-Нексия» допустил наезд на стоящийавтомобиль «Шевроле - Ланос», водитель - тагильчанин 1986 г.р..В результате ДТП пассажирка автомобиля «ДЭУ-Нексия», женщина 1952 г.р.,жительница г.Екатеринбург, получила травму: множественные ссадины шеи.После оказания помощи отпущена домой.
Информация предоставлена
Отделением пропаганды ОГИБДД УВД г. Н. Тагила