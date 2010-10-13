О состоянии аварийной обстановки на дорогах города и Пригородного района на 12 октября

12 октября водитель автомобиля ВАЗ-21144, мужчина 1954 г.р, житель г.Верхотурье, следуя со стороны Екатеринбурга, на 121 км автодорогиЕкатеринбург – Серов не уступил дорогу и допустил столкновение савтомобилем «ДЭУ-Нексия», водитель - мужчина 1964 г.р., жительЕкатеринбурга, следовавшим в сторону г.Екатеринбург по автодороге Южныйподъезд к г.Н.Тагил.