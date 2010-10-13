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О состоянии аварийной обстановки на дорогах города и Пригородного района на 12 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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О состоянии аварийной обстановки на дорогах города и Пригородного района на 12 октября

13 октября 2010, 08:33ОбществоОльга
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