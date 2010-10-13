В Нижнем Тагиле прошел концерт Андрея Бандеры

В Нижнем Тагиле состоялась премьера новой песни «Мне бы». «Песняродилась посредством интернета, с помощью идеи народногопродюссирования. Нам прислали стихи, мы сочинили музыку. И теперь песняесть в моем репертуаре», - рассказал певец.

Шансонье много и тепло общался с залом, шутил, после концерта долгораздавал автографы. Зрители на концерте не только пели, но еще и танцевали.В общем,приняли Бандеру в Тагиле очень тепло.

Почему в Тагиле так любят Бандеруи шансон? Об этом знает Алексей Слуцкий, теле- и радиожурналист,ведущий новостей на радио «Шансон», который тоже не упустил возможностьуслышать известного шансонье вживую. В антракте корреспонденту TagilCity.ru удалось пообщаться с известным тагильским журналистом и знатоком шансона.

- Как вы относитесь к творчеству Андрея Бандеры?

- Мне очень нравится Андрей Бандера. У него свой слушатель, свояпублика. Сегодня на концерте много и молодых людей, и людей постарше.Это все, кто любит лирические песни о России, стихи Есенина.

- На радио «Шансон» в Нижнем Тагиле песни Бандеры пользуютсяпопулярностью?

- Да, Андрей Бандера у нас популярен. Очень часто заказывают его песни в программе «КПЗ» нарадио «Шансон». Очень нравится слушателям идея «народногопродюссирования»: песни создаются слушателями, а он их только исполняет.

Популярны у нас также и Михаил Шелег, и Ирина Круг, которые тоже скороприедут в наш город.У нас большой десант певцов шансона будет вближайшее время.

- Как вы думаете, почему в Тагиле популярен шансон?

- Хорошая песня востребована везде и всегда.Шансон уже давно не ассоциируется с зонами и лагерями. Эти времена ушли,это времена питерского шансона. Тогда шансон был жесткий, с лагернойтематикой. Шансон сегодня – хорошая русская песня: застольная, бардовская, рок. Этопесни, которые хочется петь.