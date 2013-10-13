В Нижнем Тагиле район остался без врачей

Сейчас на дверях поликлиники объявление: теперь все специалисты работают в основном отделении, которое находится в центре Нижнего Тагила. Учреждение, которое к декабрю планируют закрыть, обслуживает более тысячи маленьких пациентов района Рудник.

Участковый врач просит родителей не волноваться, без медиков район не останется. Галина Маркова:

Я буду обслуживать свой участок, который находится в центре Рудника. Конечно, если дома, которые к нам приближены, я буду их первично принимать, но потом они уже будут ездить к своему врачу.

О том, каким образом может больница (!) признаться нерентабельной, тагильчане до сих пор гадают:

Нерентабельна детская поликлиника?? Рожайте, таскайте больных ребятишек в другой район - «наша Раша» пишет Наталья в паблике «Типичный Тагильчанин».