Проверки установили подлинность диплома судьи Хахалевой

Ряд СМИ на этой неделе выложили публикации о том, что у судьи из Краснодарского краевого суда отсутствует диплом юридического факультета сухумского филиала Тбилисского государственного университета. Кроме того, некоторые источники написали, что она вообще никогда не обучалась в этом заведении.

По утверждению Хахалевой, сейчас на нее идет массированная информационная атака. Также она рассказала, что годом ранее в СМИ велось активное обсуждение этого факта. Но информация о подделке диплома была проверена Советом судей, следственным комитетом и она показала, что слухи не имеют ничего общего с действительностью. Все справки и документы Хахалева готова предоставить, пишет информагентство ТАСС.

Учитывая заказной характер ситуации, Хахалева решила обратиться в правоохранительные органы. Она утверждает, что получала высшее образование в трех заведениях, в частности на юридических факультетах сухумского филиала Тбилисского государственного университета и Кубанского государственного аграрного университета.

Как сообщалось ранее, скандал вокруг краснодарской судьи получил развитие после того, как распространилась информация о свадьбе ее дочери в июле 2017 года. Некоторые издания после этого написали, что диплом Хахалевой – подделка. Однако проверки, осуществленные Советом судей и СК РФ относительно ее документов об образовании и финансирования свадьбы не выявили каких-либо порочащих ее репутацию фактов. В то время председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк подтвердил ТАСС, что Совет трижды получил подтверждение подлинности диплома. В Совете заявили, что слухи, распространяемые СМИ, являются клеветой и это способ оказать давление на судью.