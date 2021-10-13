Подозреваемые в насилии над девочками на вписке в Екатеринбурге арестованы

Трое фигурантов по делу об изнасиловании на вписке в Екатеринбурге арестованы. Им предъявлено обвинение в преступлении сексуального характера в отношении трех девочек-подростков.

Теперь мужчинам 1985, 1993 и 2001 года рождения грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области. По версии следствия, 8 октября 2021 года все трое обвиняемых находились в съемной квартире на улице Малышева в Екатеринбурге. Они, предварительно сговорившись, совершили в отношении трех несовершеннолетних девушек преступления сексуального характера. На данный момент для обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Известно о происшествии стало 9 октября утром, когда в отдел полиции обратилась мама одной из девочек. На указанный адрес на улице Малышева незамедлительно выехал наряд ППС, который задержал всех троих мужчин, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Напомним, три школьницы встретились возле школы № 22 в Екатеринбурге. К ним подошел незнакомый мужчина и предложил потратить с его карты 60 тысяч рублей. Школьницы согласились на предложение не ходить в ресторан, а снять квартиру посуточно. Там мужчины выпивали и поочередно занимались интимом с девочками. Вписка школьниц в Екатеринбурге закончилась групповой оргией с тремя челябинцами

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