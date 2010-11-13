Праздник для детей с нарушением зрения пройдет в Нижнем Тагиле

Во Дворце детского и юношеского творчества подготовлена концертно-игровая программа, где выступят юные артисты с музыкальными номерами. После игровой программы ребят пригласят посетить творческие лаборатории Дворца. Каждому ребенку приготовлены подарки от спонсоров, сообщает ntagil.org.

Городские библиотеке тоже поучаствовали в подготовке к празднованию дня слепых. В течение недели в библиотеках проходили мероприятия для детей снарушением зрения: игровые программы, мастер-классы, праздники.

В Центральной городской библиотеке посетителей знакомили с услугами, предоставляемыми людям с нарушением зрения. В их числе - пользование специальными программами при работе за компьютером, доступ в Интернет, запись на аудио-носители печатного текста в виде «говорящей» книги, выдача на временное пользование СD-плеера для домашнего прослушивания аудиокниг и другие.