Новый клип Оксаны Ковалевской набрал рекордное количество просмотров

Музыкальное видео появилось в социальной сети Вконтакте 7 ноября, и уже за первые шесть дней набрало более 3,8 миллиона просмотров только в официальном сообществе исполнительный, без учета других сервисов.

Оксана Ковалевская родилась в Беларуси 6 мая 1983 года. С детства она принимала участие в различных творческих конкурсах, а также училась в музыкальной школе. Занимала первые места на районных и областных музыкальных конкурсах, представляла Минскую область на «Славянском базаре в Витебске». После того, как Ковалевская окончила музыкальную школу, решила реализоваться как профессиональная певица. Первой ее группой был коллектив «Лето», позже, в 2001 году, она стала основателем группы «Краски», в которой проработала еще шесть лет.