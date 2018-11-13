Новый клип Оксаны Ковалевской набрал рекордное количество просмотров
Новый клип певицы Оксаны Ковалевской на песню «Синие глаза» всего за несколько дней после премьеры набрал рекордное количество просмотров.
Музыкальное видео появилось в социальной сети Вконтакте 7 ноября, и уже за первые шесть дней набрало более 3,8 миллиона просмотров только в официальном сообществе исполнительный, без учета других сервисов.
Как пишет издание «Новые известия», успех клипа Ковалевской заключается в качественной и красивой съемке, которой так часто не хватает другим современным видеоклипам.
Поклонники певицы в комментариях отмечают, что клип получился очень романтичным и нежным. Некоторые отмечают, что слова композиции задели их сердца. Также многие поклонники отметили «красивые слова и великолепною музыку».
Оксана Ковалевская родилась в Беларуси 6 мая 1983 года. С детства она принимала участие в различных творческих конкурсах, а также училась в музыкальной школе. Занимала первые места на районных и областных музыкальных конкурсах, представляла Минскую область на «Славянском базаре в Витебске». После того, как Ковалевская окончила музыкальную школу, решила реализоваться как профессиональная певица. Первой ее группой был коллектив «Лето», позже, в 2001 году, она стала основателем группы «Краски», в которой проработала еще шесть лет.