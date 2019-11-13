Саратовский депутат-коммунист Бондаренко оказался злостным неплательщиком за ЖКХ

С УК «Красная» местные жители воюют с лета прошлого года, пишет volga-kaspiy.ru. Сам владелец управкомпании прославился тем, что собрался питаться макаронами на 3,5 тысячи рублей, этот «подвиг» уже назвали “министерской диетой”. Два года назад депутат заявил, что превратит дома в «микрорайон солнца», однако, судя по кадрам из подвала, этого не скажешь. Видео с червями Бондаренко считает провокацией.

Ветхие коммуникации - далеко не единственная проблема жильцов неблагополучного дома. Хотя недавно в одной из квартир прорвало трубу с горячей водой, аварийная служба просто перекрыла стояк, создав проблемы остальным жильцам. Вообще, состояние подъезда таково, как будто ремонта в доме не было с советских времен. При том что платят в фонд капремонта люди исправно.

Со своими претензиями местные жители обратились в управляющую компанию, однако там заявили, что придется дождаться планового ремонта. Не дали результатов и жалобы в областной Роспотребнадзор и Госжилинспекцию: чиновники заявили, что не обнаружили никаких нарушений, об этом говорится в официальном ответе.

Сам Бондаренко накопил большой долг за «коммуналку». Он объяснил это своей гражданской позицией, которая не позволяет ему платить по счетам, так как он якобы недоволен работой управкомпании. Жители дома, которая обслуживает его УК все еще вынуждены мириться с червями в подвале.