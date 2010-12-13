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Официальный сайт Нижнего Тагила вошел в число лучших сайтов органов власти
Сюжеты:
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Официальный сайт Нижнего Тагила вошел в число лучших сайтов органов власти

13 декабря 2010, 17:50ОбществоАнка
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