Официальный сайт Нижнего Тагила вошел в число лучших сайтов органов власти

Там за победу наряду с официальным сайтом Нижнего Тагила боролись 32 сайта из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Официальный сайт Нижнего Тагила начал работать в декабре 2008 года, а через год, в конце 2009-го, была запущена его новая версия. Недавно у сайта появилось второе доменное имя – теперь он доступен в сети интернет по двум адресам - www.ntagil.org и нижнийтагил.рф.