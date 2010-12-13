Официальный сайт Нижнего Тагила вошел в число лучших сайтов органов власти
13 декабря 2010, 17:50ОбществоАнка
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Сайт занял третье место в самой многочисленной номинации: «Официальные сайты органов местного самоуправления» конкурса «Общественное признание».
Там за победу наряду с официальным сайтом Нижнего Тагила боролись 32 сайта из Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Официальный сайт Нижнего Тагила начал работать в декабре 2008 года, а через год, в конце 2009-го, была запущена его новая версия. Недавно у сайта появилось второе доменное имя – теперь он доступен в сети интернет по двум адресам - www.ntagil.org и нижнийтагил.рф.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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