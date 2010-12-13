Посмертный альбом Джексона сегодня выходит в свет

Он станет первым собранием новых, ранее не издававшихся песен «короля поп-музыки» за почти 10 лет. Компания «Сони мьюзик», выпустившая этот альбом, признала, что в его основу был положен «черновой» музыкальный материал. Работа над песнями не была завешена до смерти певца, случившейся полтора года назад. Однако, оставшиеся записи носили законченный характер, так что альбом можно было подготовить к выпуску, несмотря на уход его автора из жизни.