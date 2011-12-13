Как заделать межпанельные швы
Когда наступают холода, каждый из нас пытается максимально оградить свое жилье от влияния внешних факторов. Особенно это актуально для панельных домов, так как они нередко имеют плохую герметизацию межпанельных швов.
В настоящее время существуют службы промышленного альпинизма, которые выполняют работы по отделке внешнего фасада зданий на различных высотах. Самым распространенным способом, но и самым не эффективным по качеству и позволяющим быстро получить результат, является простая обмазка швов герметизирующей мастикой поверх старой. Заглянув в современный магазин можно не только, к примеру, купить кровать дешево или заказать пластиковые окна, но и выбрать мастику на любой вкус.
Разновидностью первого способа является комбинация нанесения мастики, только с подмазкой значительных дефектов цементным раствором. В межпанельный шов вставляется утеплительная трубка, на 10-30% больше отверстия. С помощью деревянной лопатки ее укладывают таким образом, чтобы 1-3 мм оставалось для мастики. Выполняя эту работу, следует быть внимательным и не допустить открытых участков герметизирующей трубки, иначе она начнет намокать, промерзать и разрушаться. Также нужно следить за тем, чтобы заделка во всех местах была однородной: не пережата или без свободных участков.
Часто заделку межпанельных швов выполняют с помощью монтажной пены. Используя табуретки, стремянки, тумбы или кровати металлические встаньте повыше и с помощью специального пистолета залейте ее в щель. Расширяясь, пена заполнит все пустоты и 7атвердеет в течение суток. В отличие от герметизирующих трубок, пена не оставляет пустот, а значит сквозняки и протечки не будут попадать внутрь квартиры. Однако пена имеет свои недостатки. Часть застывшего материала выступает наружу шва и нужно его срезать. Поскольку наиболее прочным в такой заделке является верхний слой, удалив его, остается открытой пористая и непрочная внутренняя структура.
Наиболее оптимальным в настоящее время является комбинированный метод заделки межпанельных швов, наиболее известный под названием «Теплый шов». Для выполнения этой работы бригада строителей сначала расшивает и очищает от мусора шов. Затем заливает туда монтажную пену. Не дожидаясь ее застывания, в шов укладывают герметизирующую трубку. И только когда пена застынет, наносят мастику или другой герметик.