Как заделать межпанельные швы

В настоящее время существуют службы промышленного альпинизма, которые выполняют работы по отделке внешнего фасада зданий на различных высотах. Самым распространенным способом, но и самым не эффективным по качеству и позволяющим быстро получить результат, является простая обмазка швов герметизирующей мастикой поверх старой. Заглянув в современный магазин можно не только, к примеру, купить кровать дешево или заказать пластиковые окна, но и выбрать мастику на любой вкус.

Разновидностью первого способа является комбинация нанесения мастики, только с подмазкой значительных дефектов цементным раствором. В межпанельный шов вставляется утеплительная трубка, на 10-30% больше отверстия. С помощью деревянной лопатки ее укладывают таким образом, чтобы 1-3 мм оставалось для мастики. Выполняя эту работу, следует быть внимательным и не допустить открытых участков герметизирующей трубки, иначе она начнет намокать, промерзать и разрушаться. Также нужно следить за тем, чтобы заделка во всех местах была однородной: не пережата или без свободных участков.

Часто заделку межпанельных швов выполняют с помощью монтажной пены. Используя табуретки, стремянки, тумбы или кровати металлические встаньте повыше и с помощью специального пистолета залейте ее в щель. Расширяясь, пена заполнит все пустоты и 7атвердеет в течение суток. В отличие от герметизирующих трубок, пена не оставляет пустот, а значит сквозняки и протечки не будут попадать внутрь квартиры. Однако пена имеет свои недостатки. Часть застывшего материала выступает наружу шва и нужно его срезать. Поскольку наиболее прочным в такой заделке является верхний слой, удалив его, остается открытой пористая и непрочная внутренняя структура.