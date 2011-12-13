Около половины россиян проведут новогодние каникулы дома

Также сообщается, что в прошлом году планировали остаться дома на этот период 56% россиян.

Этотгод был трудным, неудачным. Из-за этого планы по встрече Нового годанакрылись медным тазом...», «Скорей всего дома, хотя очень хотелось бысъездить за границу, но, увы, нет финансовых возможностей», «Будуготовиться к охоте на медведя такими комментариями сопровождали своиответы некоторые участники опроса.

Число желающих отправитьсяза рубеж на новогодние праздники в текущем году хоть и незначительно,но выросло, по сравнению с прошлогодним показателем, составлявшим лишь3%.

Предпочтения россиян в отношении отдыха в России,по сравнению с прошлым годом, не изменились. Примечательно, средироссиян в возрасте от 25-35 лет этот показатель оказался выше среднего и составил в текущем году 5%.

СогласноSuperjob.ru, практически каждый девятый житель России (11%) будетработать в новогодние каникулы. Это на 2% больше, чем было в прошломгоду. Среди респондентов в возрасте до 24 лет примерно каждый седьмой(15%) не собирается отдыхать во время грядущих новогодних каникул.

«Большеработаешь, больше получаешь», «Начальство не спрашивает меня, хочуя работать или нет...», «Работать, работать и еще раз работать», —объясняли свой выбор некоторые отвечающие.

На даче, согласнорезультатам опроса, в этом году проведут большую часть новогоднихканикул 3% россиян, в гости отправятся 10%, а 3% — выберут другие видыотдыха.