Отделение «Красного креста» начнет работу в Нижнем Тагиле
13 декабря 2011, 11:25Общество
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Нижнетагильское отделение Свердловского регионального отделения общероссийской организации «Российский Красный Крест» планирует в ближайшее время начать активную работу.
На территории Нижнего Тагила большое количество промышленныхпредприятий, это объясняет сложившуюся напряженную экологическуюситуацию в городе, надеемся, что присутствие отделения «Красного Креста»будет способствовать улучшению социально-эпидемиологическойобстановки отмечает председатель регионального отделения «КрасногоКреста» Дмитрий Вершинин.
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