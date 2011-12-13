Отделение «Красного креста» начнет работу в Нижнем Тагиле

На территории Нижнего Тагила большое количество промышленныхпредприятий, это объясняет сложившуюся напряженную экологическуюситуацию в городе, надеемся, что присутствие отделения «Красного Креста»будет способствовать улучшению социально-эпидемиологическойобстановки отмечает председатель регионального отделения «КрасногоКреста» Дмитрий Вершинин.