Задержанному в Нижнем Тагиле участнику митинга назначили штраф в 500 рублей
13 декабря 2011, 18:36ОбществоВалерия Лошкарева
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Напомним, в субботу, 10 декабря, в Нижнем Тагиле прошёл несанкционированный митинг несогласных с результатами выборов.
На него собрались около 100 человек. Задержан полицией был один 19-летний молодой человек, который развернул транспарант с надписью «Мы за честные выборы». Тем самым он нарушил федеральный закон, регламентирующий проведение массовых акций.
Как рассказали в пресс-службе нижнетагильского правления МВД, суд постановил оштрафовать парня на 500 рублей за это административное нарушение.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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