Уже началось! Скидки 50%
13 декабря 2013, 15:05ОбществоМихаил
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Только сегодня! Мистическая пятница! Скидки 50%! Всего один день! Эксклюзивно для пользователей TagilСity! Назови кодовое слово «Пятница» и получи скидку на весь ассортимент белья и игрушек для взрослых 50%! Порадуй себя и своих близких! Спеши! Такого больше не будет!
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ул. Пархоменко, 127 (3435)43-43-57
ул. Фрунзе, 30 (3435)92-25-00
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