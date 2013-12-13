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В Нижнем Тагиле в центре десятки машин попали в «ловушки»: дороги перекрыли уже в 9:50
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле в центре десятки машин попали в «ловушки»: дороги перекрыли уже в 9:50

13 декабря 2013, 12:00Общество
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