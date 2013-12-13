В Нижнем Тагиле в центре десятки машин попали в «ловушки»: дороги перекрыли уже в 9:50
Несмотря на объявленный маршрут перекрытых дорог, огромное число водителей сегодня столкнулись с серьезной проблемой. Хуже всего пришлось тем, кто оказался в ловушке на центральных улицах на квадрате от улицы Пархоменко до улицы Островского.
Есть вероятность, что это связано и с более ранним перекрытием дорог – в 9:50 вместо ожидаемых 10:00. Как рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин, застряли до «особого распоряжения» десятки машин. По информации от причастных к организации движения во время ЭОО источников, «особое распоряжение» дадут только в 14:00. То есть до этого времени люди вынуждены будут сидеть в своих авто, либо попросту бросить их, чтобы отправиться по делам пешком.
Многие недовольны, что сегодня не пускают свадьбы, кортежи «Реквием», есть очевидцы, наблюдавшие, как с матом до Демидовской больницы прорывалась карета «Скорой помощи», кто-то не понимает, как теперь забирать родных из больницы, если выписка назначена на сегодня до 14:00. Словом, народ, кого не коснется торжество, праздник, уверен, что с такими маршрутами никакая эстафета не нужна.
TagilCity.ru будет следить за развитием событий.
Фото с камер Сети Тагила.
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