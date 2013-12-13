В Нижнем Тагиле в центре десятки машин попали в «ловушки»: дороги перекрыли уже в 9:50

Есть вероятность, что это связано и с более ранним перекрытием дорог – в 9:50 вместо ожидаемых 10:00. Как рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин, застряли до «особого распоряжения» десятки машин. По информации от причастных к организации движения во время ЭОО источников, «особое распоряжение» дадут только в 14:00. То есть до этого времени люди вынуждены будут сидеть в своих авто, либо попросту бросить их, чтобы отправиться по делам пешком.