Потанин, Буре и Фетисов примут участие в благотворительном матче

Потанин поучаствовал в товарищеской игре «Связь поколений», которая прошла уже во второй раз. В 2019 году в звено бизнесмена по традиции вошли великие отечественные хоккеисты Павел Буре и Вячеслав Фетисов. Команда пополнилась действующими хоккеистами сборной России – Капризовым и Войновым, информирует Sovsport.ru.

Традиция проводить матч «Связь поколений» появилась в 2018 году. Именно тогда «Норильский никель» подписал договор с Федерацией хоккея России. Компания обязалась на протяжении четырех лет оказывать сборной спонсорскую помощь.

По словам Потанина, на играх «Связи поколений» ветераны передают свою славу молодым хоккеистам. Такой подход привлекает к хоккею детей и подбадривает любителей из Ночной лиги.

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин Фото: пресс-служба ФХР

Президент «Норильского никеля» добавил, что сначала НХЛ представляла собой стихийное любительское движение. Со временем к нему стали присоединяться известные люди. Сейчас организация планирует «привязать» лигу ближе к хоккею, а также вернуть диалог с субъектами РФ. Ради достижения данных целей в НХЛ назначили нового главу. Речь идет о двукратном олимпийском чемпионе Алексее Касатонове. Спортсмен стал символом успешности своей школы. Находясь у руля НХЛ, он добавляет вес всей организации.

Работу мандатной комиссии скорректируют. Это необходимо для недопущения нарушений принципов матчей НХЛ. Где-то за любителей играют профессиональные спортсмены, где-то хоккеисты по несколько раз меняют команды. Подобное идет вразрез с первоначальной идеей создания Лиги.

В прошлом в НХЛ имелся совет ветеранов. Позже он сошел на нет. В нынешнем сезоне данную традицию хотят восстановить. Легенды спорта станут играть с любителями. Для последних очень важно лично встречаться с хоккеистами уровня сборной.