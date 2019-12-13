В екатеринбургском роддоме на свет появились тройняшки — два мальчика и одна девочка
Сегодня, 16:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В акушерском стационаре № 1 Екатеринбургского клинического перинатального центра у одной из пациенток родилась тройня — два мальчика и одна девочка, пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения.
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Новорожденные появились на свет после операции кесарева сечения. Медики прооперировали женщину на 34-й недели беременности из-за высокого давления — преэклампсии.
Из-за недоношенности малыши родились с низкой и очень низкой массой тела. Один из мальчиков остается в реанимации, так как нуждается в дыхательной поддержке. Остальные двое младенцев переведены в палату интенсивной терапии новорожденных.
Для матери тройняшек это первая беременность, и наступила она самостоятельно. Врачи отмечают, что это редкий случай, так как многоплодная беременность наступает в основном после процедуры ЭКО.
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