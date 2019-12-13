Новорожденные появились на свет после операции кесарева сечения. Медики прооперировали женщину на 34-й недели беременности из-за высокого давления — преэклампсии.

Из-за недоношенности малыши родились с низкой и очень низкой массой тела. Один из мальчиков остается в реанимации, так как нуждается в дыхательной поддержке. Остальные двое младенцев переведены в палату интенсивной терапии новорожденных.