В Свердловской области перед новым годом проверяют места продажи пиротехники

В Свердловской области точки торговли пиротехники проверяют пожарные вместе с представителями прокуратуры в рамках профилактической операции «Новый год».

В регионе работает 169 точек продажи пиротехники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. Рейды будут проводить до 9 января 2021 года, при этом будут закрыты несанкционированные торговые точки. По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Екатеринбургу подполковника внутренней службы Павла Пенягина, места продажи должны быть специально оборудованы. Пиротехнические изделия должны находиться в стеклянных витринах, в помещении обязательно должна быть пожарная сигнализация и огнетушители. Покупателям рекомендуют требовать сертификат соответствия на товар, кроме того эксперты советуют обращать внимание на целостность упаковки и срок годности. На пиротехнике обязательно должна быть инструкция на русском языке. По желанию покупателей, продавец должен предоставить видеопрезентацию изделия. Photo: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области Во время запуска фейерверков необходимо строго следовать инструкции. Спасатели советуют не запускать салюты детям, а также гражданам в состоянии алкогольного опьянения. Для запуска нужна открытая площадка без жилых домов и деревьев в радиусе не менее 50 метров. Кроме того, петарды, фонтаны, ракеты и другую пиротехнику нельзя зажигать в руках, чаще всего это становится причиной травмирования. Напомним, 6 декабря на рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, его тушили 144 человека и 44 единицы техники. Салют не по-детски: на рынке в Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter