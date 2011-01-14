На ВГОКе подписан коллективный договор на три года
На Высокогорском ГОКе (входит в «Евраз») подписан коллективный договор на 2011-2013 годы. По словам директора по социальным вопросам комбината Сергея Галушко, в коллективном договоре сохранены все ранее действовавшие социальные гарантии.
Кроме того, в 2011 году предусмотрен рост заработной платы на 15%,сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ.Коллективный договор предусматривает предоставление льготных путевокработникам и членам их семей в пансионаты и дома отдыха (ежегодновыделяется более 1400 льготных путевок), финансирование программподдержки молодых сотрудников и ветеранов комбината, говорится в сообщении департамента «Радость» по связям со СМИ.
Увеличится размерсоциальных выплат работникам по случаю рождения ребенка, для подготовкидетей к началу учебного года, сотрудникам, вернувшимся на предприятиепосле службы в рядах Российской Армии. Сохранены выплаты по программамоплаты дополнительных услуг работникам, чьи дети посещают детские садыобъединения «Евраза», отмечает департамент.
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