На ВГОКе подписан коллективный договор на три года

Кроме того, в 2011 году предусмотрен рост заработной платы на 15%,сообщает департамент «Евраза» по связям со СМИ.Коллективный договор предусматривает предоставление льготных путевокработникам и членам их семей в пансионаты и дома отдыха (ежегодновыделяется более 1400 льготных путевок), финансирование программподдержки молодых сотрудников и ветеранов комбината, говорится в сообщении департамента «Радость» по связям со СМИ.