УВД разыскивает свидетелей ДТП, в котором погиб человек
14 января 2011, 12:42Общество
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9 января около1:20 водитель автомобиля Тойота-Королла в районе дома №24 по проспекту Ленина допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть.
В результате ДТП пешеходу были причинены телесные повреждения, повлекшиесмерть.Личность потерпевшего не установлена. На вид ему 50-60 лет, сообщаетпресс-служба УВД по Нижнему Тагилу.
Очевидцев ДТП просят обратиться в СУ при УВД по г.Н.Тагил по адресу: ул.К.Маркса, 49, каб.30 или по телефонам: 97-66-47, 97-66-88.
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