В Нижнем Тагиле реконструируют молочный завод
14 января 2011, 14:35ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Дочерняя структура «Юнимилка» ЗАО «Первая молочная компания» в текущем году проведет реконструкцию ОАО «Городской молочный завод» в Нижнем Тагиле Свердловской области.
В инвестиционный проект будет вложено порядка 1,5 млрд. рублей.Специальное оборудование на сумму в 15 млн. евро уже закуплено. Втечение ближайших 1,5 лет предприятие будет выведено на проектнуюмощность.
Завод в Нижнем Тагиле будет производить детское питание, школьноепитание, а также основные молочные продукты (молоко, масло, сметану).Предполагаемая мощность предприятия будет соответствовать мощности«Екатеринбургского городского молочного завода» и составит 9 тыс. 500тонн продукции в год.
© Агро.ру
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей