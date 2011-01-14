В Нижнем Тагиле злоумышленники за одну ночь вывели из строя 19 лифтов

Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Свердловской области, 12 январяоколо часа ночи в дежурную часть УВД по телефону 02 позвонил мужчина,проживающий в доме 70 по Уральскому проспекту. Бдительный гражданинсообщил, что из окна квартиры наблюдает странную картину: грузовая«Газель» останавливается у каждого подъезда, а двое молодых людей грузятв нее какие-то громоздкие предметы.На место тут же были направлены группа немедленного реагирования идежурный оперуполномоченный. Подозрительная машина была замечена у дома№15 по Октябрьскому проспекту.

На месте удалось задержать тольководителя. При осмотре в кузове его автомашины милиционеры обнаружилизначительных размеров металлические пружины. В ходе опроса задержанноговыяснилось, что данные детали похищены из кабин лифтов. Также былиустановлены лица, причастные к совершению кражи. Как сообщил начальникуголовного розыска отдела милиции №20 Сергей Крючков, уже утром двамолодых человека 25 и 26 лет, не обремененные работой и уже имевшиеранее сложности с законом, были доставлены в отдел милиции, где далипризнательные показания.

Установлено, что всего было похищено 56 амортизационных пружин. Выведеныиз строя лифты в домах №№66, 70 и 78 по Уральскому проспекту и №15 поОктябрьскому проспекту. По словам начальника участка №1 ООО СП«Тагиллифт» Василия Андреева, предприятию причинен ущерб более 36 тысячрублей. Но самое возмутительное, что из-за действий воров пострадали впервую очередь жильцы, лишенные возможности пользоваться лифтами.