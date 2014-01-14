На УВЗ завершают процесс внедрения международного стандарта

Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» уже проведен первый этап сертификации системы менеджмента бизнеса (СМБ) ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». На этом этапе проверяется готовность предприятия к сертификации СМБ по 12 «Нокаут вопросам», на которые должны быть получены только положительные ответы. В результате аудита Ассоциация «Русский регистр» подтвердила готовность Уралвагонзавода к проведению второго этапа сертификации, который намечен на конец января 2014 года.

Работы по внедрению IRIS на головном предприятии корпорации УВЗ начались в 2011 году и проходили в несколько этапов. Они включили в себя разработку и введение руководящих документов, обучение персонала требованиям IRIS и подготовку к сертификации.

Начиная с 2011 года, на Уралвагонзаводе разработано 48 нормативных документов системы менеджмента бизнеса, отвечающих обязательным требованиям стандарта IRIS, которые в настоящий момент находятся на стадии внедрения. Доработаны 18 НД действующей системы менеджмента качества.

Требованиям стандарта IRIS в 2011 и 2012 году было обучено 46 специалистов Уралвагонзавода, среди которых специалисты по персоналу, экономисты, финансисты, конструкторы, специалисты по Системе менеджмента качества (СМК) и сертификации, из них – 21 руководитель высшего звена. Обучение проходило как на базе Центра подготовки персонала Уралвагонзавода, так и в Екатеринбурге, и в Москве, где семинары проводил президент IRIS Бернард Кауфман. Кроме того, в 2013 году прошли семинарские занятия в рамках «Школы качества» для персонала общества, задействованного при выпуске продукции вагоностроения, на которых обучили 151 специалиста из 60 подразделений предприятия.

Использование стандарта IRIS, который является мощным инструментом повышения эффективности бизнеса и считается гарантией качества во всем мире, позволит производить на Уралвагонзаводе подвижной состав, соответствующий последним мировым требованиям. Специалисты корпорации считают, что после внедрения IRIS улучшится качество продукции по всей цепочке поставок, будут обеспечены разработка и выпуск инновационной конкурентоспособной продукции вагоностроения при минимальных затратах на протяжении всего жизненного цикла изделий. А значит, повысится эффективность деятельности Уралвагонзавода в целом.