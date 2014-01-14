Приобретение автомобиля в кредит.

Для приобретения личного транспортного средства в кредит сегодня можно многим потребителям. Но не все могут решиться сделать этот шаг. Это не является случайностью, потому как покупка личного транспортного средства требует больших финансовых затрат. При оформлении кредита под проценты многие задумываются о риске, которому могут подвергнуться их поручители, ведь чаще всего это родственники.

Также приобретение автомобиля может привести к финансовому дефициту семейного бюджета. Что может привести к срыву запланированных покупок и ведению жизни в строгой экономии. По этой причине необходимо хорошо все обсудить с семьей, дабы предупредить развитие конфликтов со стороны родных.

Приобретение автомобиля в основном аргументируется обретением независимости при передвижении и получением выгоды при проведении сделки из-за высокого роста уровня инфляции в государстве.

Если принято решение о приобретении автомобиля в кредит, то следующим шагом является тщательное изучение рынка предоставляемых услуг, в основном этим занимаются специализированные фирмы. Особое внимание стоит уделить предлагаемым спецпредложениям, к сожалению не все являются выгодными для покупателя.

В большинстве случаев покупатель не осведомлен в тонкостях этого бизнеса. Некоторые банки предлагающие кредиты с низким процентом могут скрывать некоторые нюансы, именно они и приводят увеличению суммы необходимой для погашения кредита, переплата может составлять 30%. К ним относят назначение банком различных штрафов при досрочном погашении кредита, единоразовые платежи, различные дополнительные комиссии и другое. В некоторых случаях банк может предложить застраховать автомобиль от пожара и другие предложения.

При выборе кредита от фирмы производителя автомобиля, эти виды кредитования более выгодны для покупателя при сравнении с предложениями от банков. При выборе таких программ кредитования практически исключаются переплаты за приобретаемый товар. Более выгодными являются кредитные программы от автосалонов из-за их прозрачности. Они предлагают широкий спектр предложений от производителей, но даже это не исключает возможности переплаты. Возникновение, которых зависит от профессионализма менеджеров, представляющих компании.

Профессионалы своего дела могут легко убедить потенциального клиента о приобретении автомобиля с дополнительными услугами, которые и приведут к появлению переплат. По аналогии с банками менеджеры салонов предлагают оформить автострахование от пожаров и других несчастных случаев, дополнительные опции, единоразовые взносы и многое другое.

При ознакомлении покупателем предоставленной документации для оформления покупки автомобиля необходимо тщательно изучить все нюансы, а также все дополнения, которые написаны мелким шрифтом. При изучении предоставленных документов нужно тщательно читать все, что написано, особенно текст мелким шрифтом.

Стоит несколько раз прочесть составленный договор на покупку автомобиля в кредит. При выявлении непонятных для понимания терминов лучшим будет отказаться от оформления покупки, чтобы предупредить появление переплаты в дальнейшем. После проведения анализа оформленных кредитов для приобретения автомобиля и были сделаны выводы, что лучше оформлять кредит в крупном банке. По той причине, что они не заинтересованы терять постоянных клиентов и порочить свою репутацию.

Оптимальными условиями при оформлении автокредита являются:

- программа должна быть простой и ясной;

- документы должны быть написаны доступным языком для покупателя;

- переплата должна равняться процентной ставке;

- дополнительные страховки и другие комиссии должны отсутствовать, из-за них могут возникнуть дополнительные переплаты;