Жириновский: ЛДПР вводит норматив на половую жизнь для партийцев

Отвечая на вопрос о том, как либерал-демократы встретили новый год и все ли в порядке со здоровьем, Жириновский сказал, что никто не употреблял алкоголя и табака, а пища была вегетарианской.

И с этого года вводим нормативы для половой жизни: раз в квартал. Под влиянием порнографии, порно-кассет и разных таких фильмов фривольных у молодого поколения вырабатывается норма: чем больше, тем лучше. Чем реже, тем лучше. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Стандарт: раз в квартал — 3-4 раза в год достаточно уверен Жириновский.