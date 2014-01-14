Жириновский: ЛДПР вводит норматив на половую жизнь для партийцев
14 января 2014, 14:15ОбществоЕвгения
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После перевода партийцев на вегетарианскую пищу ЛДПР вводит с нового года норматив на половую жизнь: не более 3-4 раз в год, сообщил во вторник журналистам лидер партии Владимир Жириновский.
Отвечая на вопрос о том, как либерал-демократы встретили новый год и все ли в порядке со здоровьем, Жириновский сказал, что никто не употреблял алкоголя и табака, а пища была вегетарианской.
И с этого года вводим нормативы для половой жизни: раз в квартал. Под влиянием порнографии, порно-кассет и разных таких фильмов фривольных у молодого поколения вырабатывается норма: чем больше, тем лучше. Чем реже, тем лучше. И только тогда, когда есть взаимная симпатия. Стандарт: раз в квартал — 3-4 раза в год достаточно уверен Жириновский.
Он отметил, что именно в этом и заключается здоровый образ жизни: не пить, не курить, никакого мяса, только растительная пища и воздержания от излишеств в половой жизни.
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