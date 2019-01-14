Эксперты повысили оценку уровня закупок «Россетей»

Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг группы «Россети» до уровня РКЗ 10, то есть «Наивысшее качество управления закупочной деятельностью». Данные приведены на основе собственного исследования.
Аналитики оценили высокое качество управления закупочной деятельностью группы и полное соответствие законодательству РФ, пишут «Новые известия». В исследовании рейтингового агентства говорится, что уровень организации закупок «Россетей» оказался значительно выше необходимого порога, который предусмотрен для прозрачности закупок и обеспечения справедливой конкуренции поставщиков. Руководство «Россетей» постоянно принимает меры, чтобы снизить коррупционные риски и возникновение конфликта интересов при проведении закупочных процедур.
Специалисты ПАО с момента последнего повышения уровня в 2016 году проделали большую работу по развитию и унификации нормативной базы управления закупочной деятельности.
Ведущий аналитик «Эксперта» Дмитрий Миндич отметил, что сейчас нормативная база и организация закупок в группе компаний «Россети» соответствует самым высоким стандартам корпоративного управления. Она вполне может рассматриваться как эталонная для крупных холдинговых компаний с участием государства.
Группа «Россети» участвует в рейтинге агентства уже не первый год, она неизменно повышает свой уровень, улучшая качество управления закупками.
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