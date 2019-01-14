Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Эксперты повысили оценку уровня закупок «Россетей»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
000

Эксперты повысили оценку уровня закупок «Россетей»

Сегодня, 20:26ОбществоФото: rosseti.ru
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: Черепановы, горнолыжный спорт и «Интервью с Богом»
Здоровье и силы на новый год: короткие итоги недели в Нижнем Тагиле
Жители Нижнего Тагила выберут общественные территории для благоустройства в 2020 году