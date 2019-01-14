Эксперты повысили оценку уровня закупок «Россетей»

Аналитики оценили высокое качество управления закупочной деятельностью группы и полное соответствие законодательству РФ, пишут «Новые известия». В исследовании рейтингового агентства говорится, что уровень организации закупок «Россетей» оказался значительно выше необходимого порога, который предусмотрен для прозрачности закупок и обеспечения справедливой конкуренции поставщиков. Руководство «Россетей» постоянно принимает меры, чтобы снизить коррупционные риски и возникновение конфликта интересов при проведении закупочных процедур.

Специалисты ПАО с момента последнего повышения уровня в 2016 году проделали большую работу по развитию и унификации нормативной базы управления закупочной деятельности.

Ведущий аналитик «Эксперта» Дмитрий Миндич отметил, что сейчас нормативная база и организация закупок в группе компаний «Россети» соответствует самым высоким стандартам корпоративного управления. Она вполне может рассматриваться как эталонная для крупных холдинговых компаний с участием государства.