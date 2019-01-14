Китаец задержан за перевозку поддельных украшений Cartier в аэропорту Екатеринбурга
Сегодня, 16:19ОбществоФото: pixabay.com
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Пассажир, летевший из Пекина в Екатеринбург, задержан в Кольцово за попытку провести в Россию около 1 килограмма ювелирных украшений подделанных под мировой бренд Cartier.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники таможни аэропорта Кольцово задержали пассажира рейса Пекин – Екатеринбург, у которого при себе находились коробки с ювелирными украшениями с гравировкой французского ювелирного бренда Cartier.
Весят изъятые украшения около одного килограмма. В картонных коробках находились 6 колец и 16 браслетов.
Таможенники аэропорта отправили ювелирные изделия на экспертизу. Представитель бренда Cartier оценил ущерб в 6,5 миллиона рублей.
Материалы дела переданы в полицию. Сообщается, что пассажиру, который хотел провести украшения в Россию, может грозить штраф и два года тюрьмы, информирует РИА «Новый День».
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