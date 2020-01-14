В Нижнем Тагиле разыскивают педофила, напавшего на 8-летнюю девочку
Сегодня, 12:09ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Правоохранители разыскивают мужчину, который 3 января напал на восьмилетнюю девочку в подъезде дома №22 на улице Матросова, рассказали TagilCity.ru местные жители.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По данным горожан, полиция опрашивает жителей домов на Тагилстрое. Также горожане сообщают, что разыскивается мужчина примерно сорока лет, среднего роста, с темными волосами.
Возбуждено уголовное дело «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщил TagilCity.ru руководитель Следственного отдела Тагилстроевского района Пётр Понявин.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению данного мужчины и по установлению его местонахождения, рассказал Пётр Понявин.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей