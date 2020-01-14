В соцсети «ВКонтакте» произошёл сбой

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщают о сбоях.
В списке друзей вместо имён высвечивает «Deleted», не отправляются сообщения, пропадает профиль, не загружается лента новостей. Информации о причинах неполадок и о сроках их устранения не поступало.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Скриншот с официальной группы ВКонтакте
Сбой начался около 19-10. Примерно в 19-30 соцсеть снова начала работать в обычном режиме.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей