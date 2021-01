Глава Хабаровского края рассказал о мерах по восстановлению экономики региона

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев приказал дополнительно поддержать в регионе малый и средний бизнес. Этим вопросом займется местное правительство.

Так, для предпринимателей, которые пострадали от коронавируса COVID-19, введут пониженные ставки налогообложения. Об этом пишет vostokmedia.com. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края провел специальное совещание. Его участники поговорили об итогах минувшего года. Еще они наметили ключевые точки развития в социально-экономической сфере. В нынешнем году регион привлек 36,5 миллиардов рублей по 100 направлениям. Кроме того, краевое правительство заключило соглашение с федеральными органами исполнительной власти по 74 направлениям на сумму 22,1 миллиарда рублей, сообщила первый заместитель председателя Кабинета министров Хабаровского края Мария Авилова. В 2021 году Хабаровский край начал активно восстанавливать свою экономику. В Москве утвержден пакет мер поддержки. Помимо этого, власти региона окажут дополнительную помощь малому и среднему бизнесу, а также обеспечат занятость местных жителей. Михаил Дегтярев поручил экономическому блоку правительства Хабаровского края в связке с бизнес-сообществом создать проект закона о введении на этот год пониженных ставок налогообложения по упрощенной системе налогообложения, транспортному налогу, налогу на имущество в отношении видов деятельности, которые все еще испытывают давление пандемии. Данную работу нужно завершить до конца месяца. По словам учредителя горнолыжного комплекса «Эко Парк Воронеж» Сергея Боровикова, власти Хабаровского края проводят активную работу по поддержке инвесторов. Представители бизнес-сообщества называют работу команды Михаила Дегтярева последовательной. Деятельность врио губернатора улучшает инвестиционный климат в Хабаровском крае.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter