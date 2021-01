Как частные инвесторы осваивают рынок ипотечных ценных бумаг

Почему именно этот сегмент финансового рынка сейчас «на подъеме»

В прошлом году россияне начали активно осваивать новый способ инвестирования своих накоплений – речь про приобретение ипотечных облигаций ДОМ.РФ. Этот сегмент финансового рынка «на подъеме», благодаря привлекательному для инвесторов сочетанию доходности и надежности. Эксперты полагают, что интерес к нему будет только расти как со стороны институциональных инвесторов, так и граждан. В России продолжается рост активности розничных инвесторов – физических лиц на финансовом рынке, пишет gazeta.ru. В 2020 году был отмечен колоссальный приток розничных инвесторов на финансовый рынок - за один год было открыто столько же новых счетов, сколько за всю предыдущую историю. Количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за 2020 год увеличилось почти на 5 млн и достигло рекордных 8,8 млн. При этом розничные инвесторы в основном выбирают такие финансовые инструменты, как облигации, по профилю риска напоминающие депозиты. Вложения частных инвесторов в облигации на Московской Бирже в 2020 году составили 617 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает объем инвестиций физлиц в акции. Доля облигаций в портфеле розничных инвесторов достигает более 55%. Одним из главных рисков облигации является кредитный риск, который связан с возможной невыплатой эмитентом основной суммы долга и предусмотренных эмиссионной документацией процентов в срок. Аналогичная ситуация обстоит и с крупными депозитами, превышающими 1,4 млн руб., где основным риском является невозврат банком суммы депозита или невыплата процентов. Приобретая облигацию, инвестор берет на себя кредитный риск эмитента, а размещая средства на депозите – кредитный риск банка. При этом, несмотря на общее снижение уровня ставок в России, ставки по облигациям зачастую выше ставок по банковским вкладам. Мягкая денежно-кредитная политика Банка России послужила толчком для розничных инвесторов — население начинает активно перекладывать сбережения из депозитов в различные инструменты финансового рынка в связи со снижением ставок по депозитам. Однако, снижение ставок – не единственная причина. В будущем росту интереса розничных инвесторов к инструментам финансового рынка будут способствовать повышение финансовой грамотности и ожидаемое увеличение располагаемых доходов населения. Подтверждение этим трендам развития персональных финансов граждан можно найти и в мировом опыте. Так, в странах ОЭСР наблюдается тенденция к увеличению доли финансовых инструментов и снижению доли депозитов и наличности в структуре персональных финансов домохозяйств по мере роста реальных располагаемых доходов и повышения уровня финансовой грамотности. Первыми из финансовых активов, на которые обращают внимание розничные инвесторы, как правило, становятся именно облигации. Интерес физлиц к инструментам финансового рынка имеет высокий потенциал роста: показатель доли наличных и депозитов в структуре активов домохозяйств в России до сих пор выше 58%. И это самый высокий показатель из всех стран ОЭСР. Как из ипотечных кредитов сделать облигацию ИЦБ — это облигация, выплаты по которой обеспечены платежами по ипотечным кредитам. Банк выдает клиентам ипотечные кредиты, которые объединяются в единую группу или общий пул. На языке финансистов это называется ипотечное покрытие. Под ипотечный пул выпускается ценная бумага — облигация. Выпускает ИЦБ, как правило, ипотечный агент – специально созданное юридическое лицо, которому банк передает свой ипотечный пул. Среди традиционных инвесторов — банки, пенсионные фонды управляющие, страховые и инвестиционные компании. Первые ипотечные облигации появились в США, где самый активный период их развития приходится на вторую половину 20 века, когда были созданы государственные корпорации Fannie Mae, Ginnie Mae и Freddie Mac, благодаря которым длинные ипотечные кредиты с низкой фиксированной ставкой стали доступными для американских граждан. Эти государственные агентства выкупают у банков ипотечные кредиты, выпускают ипотечные облигации под свои гарантии и продают их инвесторам. Такие облигации называются «агентскими». Высокой популярностью агентские ипотечные облигации пользуются также в Канаде, в Южной Корее и Японии. Всего в 2020 году было выпущено более 1000 выпусков ипотечных облигаций совокупным объемом более 4,5 трлн долларов США в 27 странах мира – от США, Франции и Германии до Китая и Австралии. Самым крупным является американский рынок агентских ипотечных облигаций, объем которого составляет 10 трлн долларов США – это второй по размеру облигационный рынок во всем мире после рынка американских же государственных облигаций. Объем торгов американскими агентскими ипотечными облигациями превышает 200 млрд долларов в день. Большую активность на этом рынке проявляют и физические лица — доля прямого владения агентских ипотечных облигаций физическими лицами составляет 7%, и еще 18% приходится на различные продукты и фонды управляющих и инвестиционных компаний. В России рынок ипотечных облигаций получил активное развитие с появлением закона об ипотечных ценных бумагах в 2003 году. Развитием рынка по поручению президента и в силу закона занимается государственная компания ДОМ.РФ – единый институт развития в жилищной сфере. От имени по поручению государства Основную долю рынка составляют ИЦБ с поручительством ДОМ.РФ – такие облигации выпускаются ипотечным агентом ДОМ.РФ под гарантии государственного института развития. Стопроцентный владелец ДОМ.РФ — Росимущество, то есть государство. Таким образом, ИЦБ ДОМ.РФ — это квазигосударственные ценные бумаги. А сам ДОМ.РФ в силу закона не может быть признан банкротом. Подтверждением надежности ДОМ.РФ являются наивысшие для России уровни кредитных рейтингов от ведущих российских и международных рейтинговых агентств, находящиеся на уровне обязательств правительства Российской Федерации. Качество покрытия ипотечных облигаций в России высокое – ипотечные кредиты являются одним из самых надежных направлений банковского кредитования. В портфелях банков по ипотечным кредитам самая низкая просрочка, при этом ДОМ.РФ проводит строгий отбор кредитов для секьюритизации и принимает только лучшие из лучших кредитов. Установленная президентом Владимиром Путиным национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» предполагает, что к 2030 году не менее 5 млн семей ежегодно будут улучшать свои жилищные условия, а основными рыночными инструментами достижения этой цели являются ипотечное кредитование и выпуск ипотечных облигаций. Объем ипотечных кредитов в кредитных портфелях банков растет несколько лет подряд и для дальнейшего устойчивого роста банкам нужен соответствующий источник финансовых ресурсов. А главным источником финансирования для банков сегодня являются депозиты населения, не соответствующие ипотечным кредитам по срокам, что создает для банков дополнительные риски и приводит к удорожанию ипотечных кредитов для населения. Вот поэтому для расширения ипотечного кредитования необходимо развивать выпуск ипотечных облигаций. Приобщиться к лидерам В лидерах секьюритизации ипотечных кредитов в рамках ИЦБ ДОМ.РФ — госбанки — Сбер, ВТБ и Газпромбанк, на которые приходится более 85% выданных в России ипотечных кредитов. Среди частных банков, например, давно работающие на российском рынке австрийский Райффайзенбанк и французский Росбанк. Сбер и ДОМ.РФ в середине 2020 года начали делать выпуски ипотечных облигаций с использованием электронных закладных (95% электронных ипотечных закладных в России оформлено Сбером). Общий объем выпусков ДОМ.РФ и Сбербанка достиг 167 млрд рублей. Выдавший порядка 25% ипотечных кредитов в России ВТБ провел уже шесть сделок секьюритизации собственного ипотечного портфеля общим объемом 570 млрд рублей. Шестой декабрьский выпуск объемом 191,5 млрд рублей стал рекордным не только для российского рынка, но и в целом одной из крупнейших сделок ипотечной секьюритизации 2020 года в мире. «Население начинает перекладывать сбережения из депозитов в различные инструменты финансового рынка в связи с низкими ставками по депозитам. В этой тенденции мы видим возможности для рынка ИЦБ и намерены продавать ипотечные облигации в том числе физлицам, которым нужен достаточно простой и понятный инструмент. В прошлом году мы закрыли сделку по размещению ИЦБ с плановой амортизацией и будем предлагать эти бумаги физическим лицам. В наших планах - активное развитие этого сегмента», — говорит Андрей Сучков, руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал. На третьем месте по объему ипотечного портфеля в России находится Газпромбанк, который совместно с ДОМ.РФ в 2020 году разместил два выпуска ИЦБ на 56 млрд рублей. Только за прошедший год было размещено 12 выпусков ИЦБ с поручительством ДОМ.РФ объемом более 370 млрд рублей. «С декабря 2016 года ДОМ.РФ разместил 29 выпусков ипотечных облигаций с поручительством компании объемом более 915 млрд рублей. Это позволило банкам рефинансировать 647 тысяч ипотечных кредитов общей площадью 33 млн миллионов квадратных метров», - рассказал в конце 2020 года журналистам гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Новый большой класс облигаций В 2020 году ипотечные облигации стали полноценным самостоятельным классом облигаций наряду с ОФЗ и облигациями субъектов РФ благодаря принятым регуляторным мерам. Например, ИЦБ ДОМ.РФ были внесены в Ломбардный список Банка России и в перечень активов для сделок РЕПО с Федеральным казначейством. Кроме того, были введены отдельные лимиты для вложений в ИЦБ ДОМ.РФ средств пенсионных накоплений государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, негосударственных пенсионных фондов и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. Развитие рынка ИЦБ станет безусловным драйвером для российского облигационного рынка, поскольку рынок заинтересован в появлении новых ликвидных высококачественных бумаг, отмечает аналитик НКР Александр Проклов. При этом именно частые инвесторы будут проявлять повышенный интерес к ИЦБ. «В условиях очень низких ставок по депозитам «физики», как и профессиональные инвесторы, также будут обращать внимание на такие облигации, поскольку предлагаемая доходность явно привлекательнее», — говорит эксперт. Конечно, участие физлиц на этом рынке пока довольно ограничено, пока что на рынок ИЦБ выходят средства наиболее обеспеченной части населения. Тем не менее, по мере повышения массовости участия таких инвесторов ИЦБ найдут дополнительный спрос среди них, заключает эксперт. Про риски Уникальность ипотечных облигаций ДОМ.РФ состоит в низком кредитном риске – такие облигации одновременно обеспечены высококачественными ипотечными кредитами и поручительством государственного института развития ДОМ.РФ, который также выкупает все кредиты с просрочкой более 90 дней. Основной риск ипотечных облигаций состоит в том, что точный срок погашения таких облигаций заведомо не известен и зависит от того, как активно ипотечные заемщики будут гасить свои кредиты. Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков не сомневается, что ИЦБ более чем надежные бумаги. «Чтобы ни случилось на рынке жилья, любой форс-мажор, но ДОМ.РФ свои обязательства выполнит», — поясняет он. Развитие рынка идет устойчиво, считают в Минфине. «Российские рынки жилья, ипотеки и ипотечных облигаций имеют значительный потенциал роста. Спрос на рынке недвижимости обусловлен высокой потребностью в жилье и не вызван спекулятивными мотивами», — говорится в пресс-релизе ведомства. По данным Минфина, обеспеченность жильем в России составляет менее 27 кв. м/чел. (средний уровень Восточной Европы — 30 кв. м/чел., Франция, Германия, Великобритания – около 50 кв. м/чел). Кроме того, в жилье нуждается около 40% российских семей. Совместный опрос ВЦИОМ и ДОМ.РФ в октябре 2020 года показал, что 67% граждан хотели бы купить жилье для собственного проживания и только 2% – с целью перепродажи по более высокой цене. Легко купить, легко продать На официальном сайте ипотечных облигаций ДОМ.РФ и на сайте Мосбиржи есть специальные калькуляторы, которые позволяют инвесторам оценить ожидаемую доходность интересующих выпусков ИЦБ. На сегодняшний день доходность по ИЦБ составляет около 6%, в зависимости от ожидаемого срока до погашения облигации. Сам процесс купли-продажи ИЦБ на бирже для «физиков» максимально упрощен. Инвестиционные продукты доступны в мобильных приложениях. Достаточно пройти регистрацию и открыть счет, после чего можно покупать облигации сразу после их выпуска. Для новичков работают брокерские компании, помогающие осуществлять сделки. Ипотечные облигации ДОМ.РФ легко не только купить, но и продать – сам институт развития обеспечивает поддержание котировок по своим выпускам ипотечных облигаций. «Физические лица на рынке облигаций действуют консервативно: основной интерес в рублевом сегменте сфокусирован на ОФЗ, региональных и муниципальных бумагах, а также корпоративных выпусках первого эшелона. Относительно новый сегмент для розничных инвесторов – это ипотечные ценные бумаги с поручительством ДОМ.РФ. Солидная премия к ОФЗ в сочетании с максимальной надежностью и хорошей ликвидностью будут драйверами дальнейшего роста спроса на данные облигации со стороны «физиков». Помимо этого, в 2021 году Тинькофф Инвестиции планирует целый ряд образовательных мероприятий для своих клиентов, которые помогут разобраться в сути ипотечных ценных бумаг, их особенностях и преимуществах перед другими облигациями», – говорит руководитель отдела инвестиционных продуктов Тинькофф Инвестиции Евгений Дорофеев. Стоит помнить, что сейчас «неквалифицированным инвесторам», то есть, обычным гражданам, запрещено совершать сделки на бирже с облигациями российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств. За исключением государственных облигаций и облигаций с ипотечным покрытием – так как они надежны. С учетом государственного уровня поддержки ИЦБ ДОМ.РФ не являются ценными бумагами, предназначенными исключительно для «квалифицированных инвесторов» и могут приобретаться обычными гражданами. ИЦБ вполне может стать одним из альтернативных вариантов для осуществления частных инвестиций, единодушны эксперты. «Из очевидных плюсов – наличие премии относительно ОФЗ около +100 б.п.; средняя доходность может составлять до 5,9% годовых; высокое кредитное качество за счет обеспечения залогом ипотечного покрытия», — говорит главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. C 2019 года ипотечные облигации ДОМ.РФ можно также приобрести через портфельный продукт УК «Открытие» – подобные продукты получили широкое распространение среди крупнейших международных инвестиционных и управляющих компаний. «Стратегия доверительного управления «Ипотечная» предполагает активное управление ипотечными облигациями ДОМ.РФ, которое строится на принципах ликвидности, прозрачности и низкого уровня риска, а также получение налогового вычета по счету ИИС. В рамках стратегии «Ипотечная» мы сможем предложить физическим лицам профессиональное активное управление портфелем ИЦБ, эффективно реинвестируя купонный доход и амортизационные выплаты. Именно такой подход позволит добиться максимальной доходности от инвестиций в ипотечные облигации», — говорит Начальник отдела Инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» Евгений Горбунов.

