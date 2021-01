Компании Палия и Раппопорта приобрели «Корунд-Циан»

Инвестиционная компания GEM Capital Анатолия Палия и Industry Partners Corporation Александра Раппопорта выкупили крупнейшего производителя цианида натрия в России ЗАО «Корунд-Циан». Последний был продан в прошлом месяце.

Факт совершения покупки подтвердил Анатолий Палий. Он также отметил, что его компания рассматривает «Корунд-Циан» как базовый актив для развития в химической отрасли с прицелом на мало- и среднетоннажную импортозамещающую продукцию. Об этом пишет «Коммерсант». Стоимость предприятия, включающая рефинансирование его кредитов, составила около полумиллиарда долларов. Из них порядка 320 млн долларов покупатели заняли у банка «Открытие». «Мы уверены в высокой квалификации и профессионализме команды „Корунд-Циан“ и видим большие перспективы рынка цианида натрия в России и за её пределами», — заявил Палий. Отмечается, что «Корунд-Циан» и ООО «Саратоворгсинтез» полностью закрывают российский спрос на цианид натрия. Согласно прогнозам, в следующие восемь лет внутренний спрос на эту продукцию будет расти на 2,6% в год. Это обусловлено ростом золотодобычи в России, Казахстане и Узбекистане. В мире же спрос на цианид натрия оценивается в два процента ежегодно в этот же период. Руководитель Центра отраслевых исследований Андрей Костин называет «Корунд-Циан» хорошим активом с эффективной технологией и интересной продукцией. Другие эксперты рынка заявляют, что себестоимость производства этого предприятия является одной из самых низких в мире.

