Почти 1 млрд руб за мобильные игры: итоги 2020 года Одноклассников

– 2020 год не был похож ни на один другой: внешнее обстоятельство впервые так сильно влияло на тренды активности аудитории. В это непростое время мы сумели предложить пользователям самое важное – сервисы для общения на расстоянии и комфортного пребывания дома: от звонков и подарков до онлайн-концертов, игр, экскурсий по музеям и телемедицины. Кроме того, пандемия придала дополнительный стимул развитию ключевых направлений – например, мобильных игр: мы получили не только новую игровую аудиторию, но и увеличили вовлеченность пользователей. Это позволило адаптироваться под дальнейший переход аудитории на мобильные устройства и чувствовать себя в этом сегменте еще увереннее.