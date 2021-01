СК назвал подозреваемых в убийстве экс-главы клуба «УГМК» Калмановича

Сотрудники Следственного комитета установили предполагаемых исполнителей убийства Шабтая фон Калмановича и покушения на его водителя в 2009 году.

Было проведено около 30 допросов свидетелей в разных регионах России, заявил начальник ГСУ СКР по Москве Андрей Стрижков. Также следователи допрашивали родственников Калмановича. Были проведены дактилоскопические, молекулярно-генетические, баллистические судебные экспертизы. Доказано, что Тумгоев, Белхороев и Костоев совершили преступление по найму. Тумгоев и Белхороев — выходцы из клана так называемых баталхаджинцев, рассказал Стрижков «Коммерсанту». По его словам, последователи этого клана обвиняются в совершении других особо тяжких преступлений в Москве и на Северном Кавказе. Они не признают свою вину, расследование продолжается. В отдельное производство выделено дело в отношении заказчиков и организаторов преступления. Калмановича убили в Москве в 2009 году 15-ю пулями, расстреляв его Mercedes S-500. Убитый был владельцем женского баскетбольного клуба «Спартак» и хозяином Дорогомиловского рынка. Также Калманович был президентом баскетбольного клуба «УГМК» в Екатеринбурге.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter