Hyundai планирует построить «заряженный» i40

В рамках пресс-ланча, посвященного презентации нового поколения Hyundai i30 руководитель оперативного офиса Hyundai в Европе Алан Рашфорд заявил, что появление заряженных модификаций у некоторых моделей марки вполне согласуется с общим курсом ее развития. По его словам, которые приводит портал Autocar, такие модели получат не только более мощные моторы, но и улучшенную управляемость, и повышенную динамику. Кроме того, он подчеркнул, что речь идет не только о С-сегменте, но и о D-классе тоже: такие модели, по словам Рашфорда, способны вдохнуть в бренд новую жизнь.