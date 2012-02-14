Hyundai планирует построить «заряженный» i40
Седан Hyundai i40, российские продажи которого начнутся весной, получит заряженную версию. Запуск самого мощного седана продолжит политику, начатую выпуском Veloster Turbo. Кроме того, корейцы планируют и хот-хэтч на базе нового поколения i30.
В рамках пресс-ланча, посвященного презентации нового поколения Hyundai i30 руководитель оперативного офиса Hyundai в Европе Алан Рашфорд заявил, что появление заряженных модификаций у некоторых моделей марки вполне согласуется с общим курсом ее развития. По его словам, которые приводит портал Autocar, такие модели получат не только более мощные моторы, но и улучшенную управляемость, и повышенную динамику. Кроме того, он подчеркнул, что речь идет не только о С-сегменте, но и о D-классе тоже: такие модели, по словам Рашфорда, способны вдохнуть в бренд новую жизнь.
Отправной точкой для марки станет запуск хэтчбека Hyundai Veloster Turbo – несимметричный хэтч будет снабжен 1,6-литровым турбомотором с непосредственным впрыском, развивающий 200 лошадиных сил. К концу года компания намеревается выпустить заряженный хэтчбек i30, который появится в трехдверном кузове и, вполне возможно, с тем же самым двигателем. Седан Hyundai i40 получит самую быструю модификацию позже, но пока нет никакой конкретной информации о его потенциальных технических достоинствах.
Российские продажи стандартных Hyundai i40 должны начаться в первом квартале этого года, однако цены отечественное представительство Hyundai пока не объявило. Ожидается, что седан будет предлагаться с двумя бензиновыми и дизельными моторами мощностью до 177 лошадиных сил.