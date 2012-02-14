На испытания вышла трехдверная разновидность BMW 1-Series

Но оказывается, что помимо пятидверной «копейки» BMW готовит и трехдверку 1-ой Серии, о чем свидетельствуют снимки папарацци, заметивших новинку во время климатических испытаний. Как можно заметить, немцы придали трехдверной разновидности самобытности, но некоторые элементы кузова новой версии скрывает камуфляж.

Можно с уверенностью говорить, что под капотом трехдверного варианта BMW 1-Series окажутся те же двигатели, что и в пятидверке. По предварительным прогнозам релиз трехдверной 1-ой Серии может состояться уже на автосалоне в Женеве.