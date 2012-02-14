На испытания вышла трехдверная разновидность BMW 1-Series
14 февраля 2012, 08:55ОбществоРОман БОТов
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Новое поколение BMW 1-Series уже вышло на некоторые рынки, где модель не обделена повышенным вниманием и уже навязывает конкуренцию всем представителям этого класса, чьи позиции ранее считались непоколебимыми.
Но оказывается, что помимо пятидверной «копейки» BMW готовит и трехдверку 1-ой Серии, о чем свидетельствуют снимки папарацци, заметивших новинку во время климатических испытаний. Как можно заметить, немцы придали трехдверной разновидности самобытности, но некоторые элементы кузова новой версии скрывает камуфляж.
Можно с уверенностью говорить, что под капотом трехдверного варианта BMW 1-Series окажутся те же двигатели, что и в пятидверке. По предварительным прогнозам релиз трехдверной 1-ой Серии может состояться уже на автосалоне в Женеве.
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