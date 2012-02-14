Треть новгородских полицейских не прошли проверку на знание ПДД

«Знания ПДД подтвердили около 66% проверенных, – сообщил РИА «Новости» представитель управления. – Для тех, кто не прошел проверки, в апреле будут проведены повторные зачеты».

По словам собеседника агентства, сотрудники автоинспекции в 2011 году зарегистрировали в регионе 42 нарушения ПДД, допущенные работниками органов внутренних дел. А дополнительные проверки знаний ПДД для всех новгородских полицейских, имеющих права водителей, проводились в связи с ЧП, произошедшим 10 ноября прошлого года, когда нетрезвый офицер, находившийся вне службы, на легковом автомобиле сбил на трассе под новгородским поселком Шимск 18-летнюю беременную женщину, которая впоследствии потеряла ребенка.