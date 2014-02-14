Молодежь НТИИМ привезла 12 медалей со всероссийского фестиваля «Юность»

Фестиваль, организованный Общероссийской общественной организацией «Российский союз молодёжи» и Правительством Свердловской области, проходил с 9-го по 12-ое февраля в Первоуральске.

Фестиваль «Юность» проводится ежегодно. Его задача – выявить и поддержать талантливую работающую молодёжь, укрепить культурные связи между предприятиями разных регионов страны. В программе фестиваля было несколько направлений: деловая часть (проведение круглых столов, обмен опытом), творческая (вокал, театр, хореография) и спортивная.

Институт принял участие во всех направлениях. Результат – 12 призовых мест и 2 место в командном зачете. «Золото» НТИИМовцы взяли в КВНе, мини футболе, прыжках в длину (девушки), а также в гиревом спорте (лёгкий вес). «Серебро» в армрестлинге (тяжёлый вес, девушки; легкий вес, мужчины). «Бронза» в дартсе (девушки), вокале и в деловой части. Также команда Института пополнила копилку наград и специальными призами, победив в фотокроссе и конкурсе видеороликов.

Стоит отметить, соперники у наших ребят были серьёзные: команды завода им.Калинина, Уральского локомотивного завода, Уралтрансмаша, Первоуральского новотрубного завода, Ижевского электромеханического завода «Купол» и др. Коллектив НТИИМ, к слову, стал единственным представителем Нижнего Тагила на «Юности».

Фото пресс-центра НТИИМ